Berlusconi: Caveri, 'onore delle armi, ha lottato con coraggio'

(ANSA) - AOSTA, 12 GIU - "Onore delle armi a Silvio Berlusconi, che ha combattuto le malattie con grande coraggio e non ha mai voluto piegarsi all'ineluttabile invecchiamento". Lo scrive sul proprio blog Luciano Caveri, assessore regionale della Valle d'Aosta agli affari europei, innovazione, Pnrr e politiche nazionali per la montagna.

"I suoi governi - prosegue - , che ho conosciuto da deputato, si comportarono sempre in modo istituzionale con noi valdostani e bisogna dare atto alla scelta di ministri, in posti chiave, anche di elevato livello. La riforma dello Statuto speciale più importante del 1993 avvenne sotto il suo gabinetto e portò ad un notevole passo in avanti della nostra autonomia ed è giusto riconoscerlo".

"Non era - intendiamoci un'anima candida - e il successo negli affari e in politica dimostrava il suo pelo sullo stomaco e una vera e propria spregiudicatezza. Per questo, in certi passaggi, criticai certe aperture del mondo autonomista. Ma per il centrodestra, oggi vincente, ha fatto molto e devono essergli grati".

"Sarà la Storia a giudicarlo - aggiunge Caveri - per i tratti ancora indeterminati e anche per quello stile, spesso goliardico, che ne ha fatto talora un barzellettiere inopportuno e con quel lato festivo - le cene eleganti - che hanno spesso ridicolizzato l'Italia, anche se ho sempre pensato che in larga parte fossero fatti suoi". Per l'assessore valdostano "molto senza di lui cambierà e vedremo come". (ANSA).