Turismo, non decollano le prenotazioni per l'estate in Vda

Stentano a decollare in Valle d'Aosta le prenotazioni alberghiere per l'estate ormai alle porte. E' quanto emerge dai delegati dell'Adava di alcuni dei principali comprensori turistici.

"Un giugno nella media, soprattutto nei fine settimana. A luglio non ci sono ancora molte richieste. Ne arrivano per agosto ma molto a rilento. Alcuni francesi hanno anticipato le vacanze in previsione della chiusura del traforo del Monte Bianco. C'è una richiesta di soggiorni più lunghi rispetto al passato". Così Jeannette Bondaz, delegata del comprensorio di Aosta. A Cervinia, spiega Palmira Neyroz, "al momento praticamente è ancora tutto chiuso. Luglio è in linea con l'anno scorso e agosto è ancora un po' indietro, ma come sempre dipenderà dal tempo".

A Cogne "da quando il tempo non è stabile non stiamo facendo numeri particolarmente interessanti. Giugno è nella media, speriamo proprio in un estate più soleggiata. In linea di massima siamo leggermente sotto allo scorso anno. In queste settimane la clientela è più internazionale (americani compresi), a luglio e agosto italiana e in autunno di nuovo estera", spiega Pietro Imbimbo Roullet.

A Gressoney "il ponte del primo giugno è stato deludente. Per i pochi aperti , fino a fine mese ci sono poche richieste. Per ora il brutto tempo incide. A luglio e agosto la domanda è ancora scarsa", spiega Daniele Valverde. A Saint-Vincent le finali dei campionati italiani di biliardo spingono le prenotazioni nella seconda metà del mese mentre "a luglio i soggiorni sono brevi, concentrati nel fine settimane. Per agosto le richieste sono buone, ma i soggiorni si accorciano e c'è ancora discreta disponibilità".