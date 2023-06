Pepinière, 28 espositori e 200 partecipanti al Demo day 2023

(ANSA) - AOSTA, 10 GIU - Oltre 200 persone e 28 espositori hanno preso parte al Demo Day 2003, che si è svolto nel pomeriggio di venerdì 9 giugno alla Pépinière d'entreprises di Aosta. Quest'anno l'evento è stato presentato con un format rinnovato e in versione 'fiera', con quattro stand: montagna di eccellenza, montagna sostenibile, montagna intelligente e istituzioni. Hanno partecipato le startup degli incubatori e acceleratori e in sei (RdItaly, Stratologic, Etinars, RuneLab, Myna e Qtool) hanno presentato la propria attività al pubblico.

La partecipazione quest'anno è stata ampliata anche ad altri enti e portatori d'interesse del territorio, tra cui l'Università della Valle d'Aosta, Fondimpresa, Confindustria Vda e Tech Space. Durante l'evento è stato possibile assistere alle presentazioni delle migliori startup del processo di incubazione StartAlp e di accelerazione ScaleAlp.

"Il Demo day è stato una grande occasione per poter mettere insieme e valorizzare gli incubatori all'interno del contesto valdostano dell'innovazione", commenta Daniele Cattaneo, incubation manager delle Pépinières d'entreprises della Regione Valle d'Aosta. "Ricerca, sviluppo e innovazione sono tasselli fondamentali su cui orientare gli investimenti per sostenere la crescita del sistema economico regionale, rendendo le nostre aziende competitive e rafforzando il territorio", sottolinea Luigi Bertschy, assessore regionale allo Sviluppo economico.

