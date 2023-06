Legambiente, bandiera nera per la telecabina Pila-Couis

(ANSA) - AOSTA, 10 GIU - Legambiente ha assegnato una bandiera nera e due verdi alla Valle d'Aosta nell'ambito della campagna 'La carovana delle Alpi' per l'anno 2023.

Per l'associazione ambientalista la giunta Lavevaz 2020-2023 "si è distinta in negativo per lo svuotamento di significato della procedura di Via del progetto funiviario Pila Couis".

Oltre al "grande ristorante panoramico a forma di stella, visibile a grande distanza" che verrà realizzato all'arrivo della telecabina, è previsto l'ampliamento dei tracciati con "l'abbattimento di circa 700 alberi". Il provvedimento dirigenziale al riguardo "esprime una valutazione positiva condizionata" e rimanda la definizione delle "misure di cautela e mitigazione degli impatti" a "tavoli tecnici che non prevedono alcun accesso per i cittadini". Secondo Legambiente, contraria a questo progetto, "si vuole così evitare che il dibattito pubblico suscitato da scelte - che condizioneranno il futuro della Valle d'Aosta per i prossimi decenni - disturbi i decisori".

Bandiera verde all'Associazione Aosta Iacta Est "per aver organizzato negli ultimi quindici anni la manifestazione 'Giocaosta', una iniziativa che ha dimostrato e dimostra la capacità di una comunità di proporre aggregazione e attrattività turistica a impatto zero, offrendo una diversa e virtuosa strada nella fruizione ludica degli spazi pubblici". Stesso riconoscimento al Comitato per l'ampliamento del Parco del Mont Avic, "per la volontà di un gruppo di privati di ampliare il territorio del parco sui propri terreni, diventando volano di consapevolezza ambientale e suscitando interesse in vista di successive ulteriori adesioni". (ANSA).