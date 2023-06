Together Music Festival, il 'battito primordiale' di Aosta

Il primo weekend di settembre l'area verde di Montfleury, ad Aosta, ospiterà il "Together Music Festival - The primordial heartbeat": in programma oltre 15 ore di musica in due giorni attraverso dj set, contest musicali, esibizioni live, special guest ed artisti nazionali ma anche tornei sportivi, giochi di luce e laser. Ospite d'eccezione sarà Rosa Chemical, rivelazione della 73a edizione del Festival di San Remo, che ad Aosta chiuderà il tour estivo. I nomi degli altri ospiti verranno rivelati via social durante l'estate.