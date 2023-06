Sfogo Pd, a sinistra un'ossessione contro di noi

"Ormai è inusuale confrontarsi nelle sedi opportune o attraverso riunioni, ma si preferisce l'attacco sui social. Facebook, Instagram, Twitter, ormai l'ossessione maggiore è il Pd. In un Paese che sta cancellando diritti, smantellando la tv pubblica, rischiando di perdere i fondi del Pnrr, ha tagliato i fondi alla sanità pubblica, vede la scomparsa del tema casa e sottolinea la volontà di togliere il reddito di cittadinanza, a sinistra del Partito Democratico la preoccupazione più grande è attaccare il Partito Democratico".

E' quanto si legge in una nota del Partito Democratico della Valle d'Aosta "Continuiamo ad immaginare una politica di dialogo - prosegue - e di dibattito anziché di scontro strumentale. Le battaglie si fanno nelle istituzioni e non sui social. Le recenti elezioni amministrative hanno dimostrato che le divisioni a sinistra non portano a nulla, se non alla vittoria delle destre e tutto ciò che ne consegue. Il Pd VdA mai si è sottratto al confronto. La sinistra in cui crediamo è dialogante, fatta di confronti e non di accuse. È ora di lavorare, per chi lo vorrà, ad un futuro per la Valle d'Aosta senza preconcetti, senza rancori personali e con un unico scopo: lavorare per il bene di cittadine e cittadini".