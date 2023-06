Sci, Valle d'Aosta miglior destinazione per studenti inglesi

La Valle d'Aosta è la "Migliore destinazione sciistica per le settimane bianche" degli studenti del Regno Unito. Lo ha stabilito l'annuale 'School Travel Awards', la cui premiazione si è svolta nei giorni scorsi a Londra. Oltre alla Valle d'Aosta erano state selezionate per il riconoscimento anche Claviere, Passo Tonale, Prato Nevoso, Saalbach-Hinterglemm e Zell am See.

"È una bellissima notizia - commenta l'Assessore Giulio Grosjacques - che ci rende fieri. È da lungo tempo che la Valle d'Aosta accoglie i giovani provenienti dal Regno Unito per le vacanze sulla neve e questo riconoscimento lo dobbiamo soprattutto a tutti gli operatori ed ai professionisti che lavorano sul nostro territorio per offrire accoglienza, piste da sci impeccabili ed organizzazione ai massimi livelli".