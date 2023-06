Riunificazione autonomisti, Mouv-VdaU "pronti a scioglierci"

"Esprimiamo grande soddisfazione per l'avvio dei lavori veri e propri della cosiddetta Réunification delle forze autonomiste, con la necessità tuttavia di giungere alla conclusione dell'attuale percorso in tempi rapidi e in pieno accordo con i partner, in particolare con Alliance Valdôtaine con cui condividiamo il lavoro sul tema e anche il Gruppo in Consiglio Valle. Questo significherà uno scioglimento entro poco tempo per confluire in un solo soggetto politico storico, che sia beninteso pluralista e rappresentativo della specificità della politica valdostana". E' quanto si legge in una nota di Mouv'-VdaUnie che si è riunita in assemblea per fare il punto sulla situazione politica in Valle d'Aosta.