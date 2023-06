Ferrovie, da luglio torna Freccialink per Courmayeur e Aosta

Il Polo passeggeri del Gruppo Ferrovie dello Stato conferma per l'estate 2023 i collegamenti Freccialink in Valle d'Aosta. Tutti i fine settimana dal primo luglio al 30 settembre quattro collegamenti intermodali treno più bus con interscambio a Torino Porta Susa permetteranno di raggiungere direttamente con un unico biglietto Courmayeur e Aosta.

Per il regionale, proseguono i treni diretti tra Aosta e Torino: 24 corse al giorno che in meno di due ore collegano senza cambio i due capoluoghi di regione e l'ultima corsa della sera riduce di dieci minuti il tempo di percorrenza da Ivrea ad Aosta.