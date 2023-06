Stele in ricordo di Antonio Sonatore, no del Consiglio Valle

Con 21 voti di astensione e 11 a favore il Consiglio Valle ha respinto una mozione del gruppo Lega Vda per l'intitolazione di una stele in ricordo della figura di Antonio Sonatore - suicidatosi nel 1996 davanti al Palazzo di Giustizia di Aosta e divenuto simbolo dei genitori separati - preferibilmente da porsi nelle vicinanze del tribunale di Aosta.

"Si tratta di una questione molto delicata - ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin - e sulla quale mi trovo in difficoltà a intervenire, in particolare riguardo al percorso proposto di intitolazione della stele: reputo, infatti, indispensabile tenere conto, in queste situazioni, in primis delle sensibilità delle persone che hanno vissuto questa tragedia in prima persona e che ne portano ancora emotivamente le conseguenze. Ho avuto modo di ascoltare la figlia che mi ha chiesto di far rimanere al di fuori della politica questo tipo di iniziative nel rispetto di emozioni e ricordi che devono invece restare nell'intimità e nella descrizione di chi purtroppo li ha vissuti".

La replica di Andrea Manfrin (Lega Vda): "Non vogliamo celebrare una singola persona o entrare nei dettagli di una vicenda familiare, ma vogliamo accendere un faro sui genitori separati, che sono i nuovi poveri, vittime di sistemi giudiziari che stritolano i loro diritti".