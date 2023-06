Milano-Cortina, Education Gen26 fa tappa a Courmayeur

Ha fatto tappa al liceo linguistico di Courmayeur il 'Programma Education Gen26', progetto formativo articolato su diverse proposte per le scuole e promosso dal comitato organizzatore di Milano Cortina 2026 per condividere con gli studenti il cammino verso i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. Gli alunni del liceo hanno incontrato due 'big' dello sport nazionale e valdostano come Federica Brignone, campionessa di sci alpino, vincitrice di tre medaglie olimpiche e altrettante iridate, di una Coppa del Mondo generale e di tre di specialità, e Federico Pellegrino, fondista, campione del mondo nella sprint nel 2017 e vincitore di due Coppe del Mondo di sprint e di due medaglie d'argento olimpiche.

All'evento hanno partecipato, tra gli altri, anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il presidente del comitato regionale Coni Valle d'Aosta, Jean Dondeynaz, la direttrice territorio e promozione del Coni, Cecilia D'Angelo, e il sindaco di Courmayeur, Roberto Rota.