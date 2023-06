La Cogne acciai speciali punta su tutela ambiente e operai

La Cogne acciai speciali ha approvato il bilancio di sostenibilità 2022. Al centro del documento ci sono la riduzione degli impatti ambientali, territorio, gestione delle risorse umane, tutela dei diritti e lotta alla corruzione.

"La strategia aziendale - si legge in una nota - ha come obiettivo il miglioramento della qualità del lavoro e della vita degli oltre 1.000 dipendenti, la riduzione dell'inquinamento attraverso specifici investimenti nel ciclo produttivo, l'incremento delle efficienze energetiche, degli strumenti dell'industria 4.0 e la digitalizzazione". Tra i dati più significatici ci sono la distribuzione del 48% del valore prodotto direttamente ai dipendenti, la riduzione del 6% dell'impronta carbonica rispetto al 2021, l'erogazione di 32 ore medie di formazione pro capite in più, incrementando del 70% rispetto all'anno scorso.

"Il 2022 è stato un anno di grandi cambiamenti per la nostra azienda - commenta Massimiliano Burelli, amministratore delegato di Cogne Acciai Speciali - e la sostenibilità continua ad essere una parte importante delle nostre agende. In questi anni ci siamo impegnati a ridurre la nostra impronta carbonica. Il percorso verso la carbon neutrality e le zero emissioni è davanti a noi e per affrontarlo al meglio abbiamo deciso di lanciare una serie di progetti".