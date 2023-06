Beni culturali valdostani, nasce un nuovo portale

Un portale integrato dove trovare tutte le informazioni su castelli, siti archeologici e musei per rafforzarne la visibilità e valorizzarli. È il nuovo sito valledaostaheritage.com, realizzato dalla struttura Patrimonio storico artistico della Regione e sviluppato dalla ditta Nethics di Susa. Il portale sarà collegato a omonimi canali social e l'obiettivo è dare maggiore visibilità a siti come quello dell'Area megalitica di Aosta e al Museo archeologico regionale "ancora privi di un'opportunità visibilità digitale che co senta di raggiungerli velocemente e in modo soddisfacente, così come la maggior parte dei castelli abitualmente aperti", dicono dalla Regione.

"Era ormai indispensabile avere un sito per farsi trovare in modo efficace nella giungla del web - dice Viviana Vallet, dirigente della struttura - volevamo costruire anche autorevolezza all'interno della rete, strumento imprescindibile e aperto su scala mondiale. Abbiamo cercato di sviluppare in modo accattivante con continui rimandi ai nostri siti e ai nostri simboli". Spiega la soprintendente ai beni culturali Cristina De La Pierre: "Promuovere la conoscenza del nostro patrimonio è un ruolo importante nei confronti della nostra comunità che vogliamo assolvere anche facendone partecipi i cittadini. La comunicazione è importante ma anche difficile da realizzare, è un'attività articolata e complessa: per farlo sembra banale ma occorre lavorare sia nell'amministrazione sia rivolgendosi al vasto pubblico".

Il sito è tradotto in tre lingue, italiano francese e inglese e prevede anche una sezione dedicata agli eventi.