Ambiente e accoglienza, Courmayeur diventa un Comune gentile

Un impegno ad essere gentili, "per migliorare le condizioni di vita e benessere della comunità", è stato assunto da Courmayeur che è entrato a far parte della rete dei "Comuni gentili". Obiettivo del progetto è "valorizzare la relazione tra istituzione, cittadino, territorio e natura in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu e attraverso la promozione di una nuova educazione alla consapevolezza e al benessere individuale, relazionale e collettivo e l'impegno in progetti ad alto impatto sociale per la comunità".

L'amministrazione comunale ha siglato un Manifesto che in 10 punti che racchiude gli impegni da portare avanti in futuro.

"Perseguire i punti del manifesto porterà ad avere una comunità che vive bene a livello relazionale e umano e che al contempo consegnerà ai turisti che frequentano Courmayeur un messaggio positivo, di benessere, di accoglienza capace di trasformare la parola cliente nella parola ospite" ha commentato l'assessora alla Cultura e Politiche sociali, Alessia Di Addario. "Ci facciamo portavoce di un valore e di un messaggio che da bambini i nostri genitori ci hanno sempre invitato a praticare - ha aggiunto il Sindaco Rota - proprio come facciamo a Courmayeur, comune ospitale. Abbiamo tuttavia necessità di richiamare spesso questi valori e questo approccio alla gentilezza, perché forse si è un po' perso in questi ultimi tempi".