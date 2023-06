"Aiace a macchia d'olio", 22 proiezioni in 9 comuni

Ventidue proiezioni itineranti per due mesi in nove Comuni della Valle d'Aosta. Torna "Aiace a macchia d'olio", la rassegna estiva nata con l'obiettivo di diffondere la cultura cinematografica in regione e promuovere il legame con la settima arte. Spiega la direttrice artistica e presidente di Aiace Vda, Alessia Gasparella: "La seconda edizione di 'A macchia d'olio' porta con sé un ampliamento della proposta cinematografica, nell'area geografica di realizzazione e con nuove collaborazioni, a conferma del successo della formula adottata lo scorso anno. Con l'aggiunta di nuovi Comuni, il viaggio cinematografico farà tappa anche a Saint-Pierre, Valpelline, Ollomont e Fénis; grazie a nuovi partner, come Saint-Roch, Ais e FrontDoc, l'esperienza di visione si unirà a quella di degustazione, mentre l'appuntamento drive-in si presenterà in forma sdoppiata tra Aosta e Saint-Christophe.

Vogliamo portare il cinema in ogni luogo, non ci sono regole per fruire del cinema d'autore".

La rassegna prenderà il via il primo luglio alle 21,30 da Aosta con il drive-in nel piazzale della telecabina per Pila: sarà proiettato "L'armata delle tenebre" su un grande schermo gonfiabile al centro del parcheggio che permetterà la doppia proiezione in lingua originale e in versione doppiata. Agli spettatori saranno consegnate delle cuffie per l'audio. Gli altri Comuni coinvolti sono Arvier, Chamois, Pollein e Saint-Christophe. "Per il secondo anno la Regione sostiene la rassegna e siano soddisfatti e orgogliosi di poter supportare questo progetto. Attraverso le molteplici attività che il cinema riesce a scatenare si contribuisce a far crescere il pensiero critico, che a volte spaventa la politica ma è una sfida importante. Più si fa rete e più si dà il senso di una comunita solidale", dice l'assessore ai Beni culturali Jean-Pierre Guichardaz. Il calendario completo degli appuntamenti è disponibile sul sito dell'associazione Aiace.