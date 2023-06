Violenza sulle donne, +84% di denunce dei carabinieri in Vda

(ANSA) - AOSTA, 05 GIU - In materia di Codice rosso, la legge che tutela le vittime di violenza domestica e di genere, negli ultimi 12 mesi sono state 35 le persone denunciate dai carabinieri del Gruppo Aosta (erano 19 nello stesso arco temporale precedente), 11 quelle arrestate (otto) e 12 i provvedimenti di allontanamento eseguiti (13). I dati sono stati forniti in occasione della celebrazione per il 209/o della fondazione dell'Arma. Negli ultimi 12 mesi i militari dell'Arma hanno perseguito 2.516 reati (2.307) dei 3.371 registrati complessivamente in Valle d'Aosta (3.078), denunciando 588 persone (762) e arrestandone 59 (65). Gli interventi dopo chiamata al 112 sono stati 5.651 (5.281) e 1.370 le contravvenzioni in materia di codice della strada (1.287).

Riguardo a servizi di controllo del territorio, sono state 769 le pattuglie a piedi (750), 10.786 quelle in auto (11.250), 997 i servizi di ordine pubblico (1.861) e 501 le pattuglie di sciatori (307). Le persone identificate sono state 57.755 (60.517), 30.959 gli automezzi controllati (32.375), 389 gli incidenti stradali rilevati (652), 126 le denunce per guida in stato di ebbrezza (127), 2.550 gli utenti di piste da sci controllati (2.705), 69 quelli sanzionati (74) e 5.841 gli esercizi e le aziende controllate (8.310). In tema di contrasto alla diffusione e all'uso degli stupefacenti sono 47 i denunciati (13), nove coloro che sono stati sorpresi alla guida sotto l'effetto di droga (otto), sette gli arrestati (quattro) e 39 i segnalati all'autorità prefettizia (45).

Riguardo al contrasto dello spaccio in ambito scolastico ('Scuole sicure'), sono stati 122 i servizi svolti (131), con 232 militari impiegati (285), due sequestri eseguiti (tre) eseguiti e cinque illeciti rilevati (tre). (ANSA).