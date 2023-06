Non autosufficienza e contrasto povertà, 11 milioni di spesa

(ANSA) - AOSTA, 05 GIU - La giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato il Piano regionale per la non autosufficienza e il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali a contrasto della povertà, entrambi validi per il 2023-2025.

La spesa complessiva per realizzare le attività del primo ammonta nel triennio a 6.592.000 euro, di cui: 6.092.000 euro per il finanziamento dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (Leps) di erogazione (contributi e servizi); 200.000 euro per il finanziamento dei Leps di processo (Punto unico di accesso); 300.000 euro per il finanziamento dei progetti di vita indipendente. "L'approvazione del piano definisce le politiche e i servizi in favore delle persone non autosufficienti e con disabilità - riferisce l'assessore della Sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi - garantendo l'erogazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali sul territorio regionale. Il Piano consente di poter accedere ai fondi assegnati dallo Stato, ottimizzando le varie fonti di finanziamento disponibili per la realizzazione delle attività".

Per il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali a contrasto della povertà la spesa complessiva è di 4.831.480 euro, di cui: 2.231.480 euro a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale 2021-2023; 1.800.000 euro a valere sul Pnrr e 800.000 euro a valere su fondi regionali.

"Gli interventi - sottolinea Marzi - oltre al potenziamento delle misure già esistenti, consistono nell'attivazione di nuovi servizi innovativi, come la realizzazione di un Centro servizi per la povertà e l'attivazione di un Pronto intervento sociale, per garantire assistenza continua 24h/24 per 365 giorni l'anno per emergenze e urgenze sociali". (ANSA).