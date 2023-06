Ciak4young, un video contest per giovani valdostani

(ANSA) - AOSTA, 05 GIU - 'Sostenibilità ambientale e climatica', 'pensieri per la pace e contro i conflitti' e 'aspirazioni/emozioni personali:' sono i temi a disposizione dei giovani valdostani, tra i 14 e i 29 anni, che intendono partecipare al video contest 'Ciak4young'. Per realizzare un cortometraggio dovranno dare sfoggio della loro immaginazione, creatività, positività e capacità di confronto. Il premio sarà di 1.500 euro ciascuno dal primo al terzo classificato, di 1.000 euro dal quarto al quinto e di 500 euro dal sesto al decimo.

Per partecipare al videocontest è necessario compilare e inoltrare, entro il prossimo 20 ottobre il modulo dedicato reperibile sul sito web della Regione Valle d'Aosta. A scegliere i dieci video sarà una commissione di valutazione mentre la giuria assegnerà i premi durante l'evento in calendario il 20 novembre prossimo.

Ciak4young è organizzato dall'assessorato Beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali in collaborazione con la Fondazione Film commission Vallée d'Aoste. "Avevamo già collaborato in parte sull'edizione del 2022, aiutando a organizzare un percorso formativo per i ragazzi premiati. Quest'anno abbiamo cercato di affiancare l'assessorato soprattutto nella definizione dei criteri del nuovo video contest", spiega Alessandra Miletto, direttrice di Film commission. "Interessa anche a noi - aggiunge - monitorare i possibili futuri talenti: abbiamo cercato di alzare l'asticella dal punto di vista dei requisiti tecnici, pur tenendo conto che sono dei partecipanti che magari mai hanno avuto a che fare in maniera professionale con l'audiovisivo.

Inoltre saremo parte della giuria". (ANSA).