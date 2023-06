Carabinieri, celebrato ad Aosta il 209/o della fondazione

(ANSA) - AOSTA, 05 GIU - E' stato celebrato anche in piazza Chanoux, nel centro di Aosta, il 209/o anniversario di fondazione dell'Arma dei carabinieri.

"Essere carabiniere non è solo una professione, ma uno stile di vita", ha sottolineato nel suo intervento il tenente colonnello Giovanni Cuccurullo, comandante del Gruppo Aosta.

"Voi sindaci, insieme ai nostri comandanti di stazione, siete le sentinelle dei territori, i primi a ricevere le istanze dei cittadini", ha detto l'ufficiale.

I numeri dei reati grazie "alla sinergia del comparto sicurezza valdostano sono tendenzialmente in linea con quelli degli anni precedenti". In questo senso "se le istituzioni che sono in prima linea operano in maniera coordinata e concorde, le decisioni risultano più efficaci e i cittadini possono far sentire meglio la loro voce".

Cuccurullo, insieme al presidente della Regione, Renzo Testolin, ha poi consegnato i riconoscimenti ai militari che si sono distinti in operazioni e interventi. A salutare la cerimonia anche gli alunni di alcune classi delle scuole primarie. (ANSA).