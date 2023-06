Cade in un crepaccio sul Monte Bianco, alpinista in salvo

(ANSA) - AOSTA, 05 GIU - Un alpinista è caduto in un crepaccio a monte del bivacco Eccles, nel massiccio del Monte Bianco.

La cordata era composta da due persone: una è finita per alcuni metri nella fessura del ghiacciaio mentre l'altra è riuscita a non cadere e ha potuto dare l'allarme.

Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano in elicottero. I tecnici hanno estratto l'alpinista, che è poi stato visitato dal medico dell'equipaggio. E' in buone condizioni, come il compagno di cordata. I due non hanno quindi avuto necessità di intervento sanitario e sono stati accompagnati ad Entrèves. (ANSA).