Aosta, aperto un nuovo parcheggio in via Clavalité

(ANSA) - AOSTA, 05 GIU - E' stato aperto ad Aosta un parcheggio realizzato in via Clavalité, lato Sud, nell'ambito della della nuova viabilità di via Monte Emilius.

L'area dispone di 30 stalli di sosta gratuita per gli autoveicoli, oltre a uno stallo per i veicoli al servizio delle persone con disabilità e a cinque per i motocicli.

"Il nuovo parcheggio - commenta l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Corrado Cometto - rientra nel quadro di un intervento più esteso da parte dell'amministrazione comunale per aumentare la disponibilità di stalli bianchi nella zona.

Infatti, è in corso la progettazione di un ulteriore ampliamento suddiviso in due lotti. Il primo occuperà un terreno di proprietà comunale, e comporterà l'individuazione di circa 25 posti auto, mentre il secondo lotto potrà essere realizzato in un'area già vincolato a parcheggio, previa acquisizione, con altri 30 stalli di sosta". (ANSA).