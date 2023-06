'Voyage voyage', Aosta partecipa al festival Archivissima

(ANSA) - AOSTA, 03 GIU - Il salone ducale dell'Hôtel de ville di Aosta accoglierà venerdì 9 giugno dalle ore 18,30 l'evento 'Voyage voyage', realizzato dall'amministrazione comunale nell'ambito de 'La notte degli archivi' del festival 'Archivissima'. Per la Valle d'Aosta si tratta della prima partecipazione in assoluto al festival.

L'appuntamento organizzato in collaborazione con l'Institut agricole régional, si articolerà in due momenti. Il primo, dal taglio più scientifico, condotto dall'archivista comunale Federica Giommi affronterà la tematica del viaggio nell'Ancien régime; il secondo, 'Pinarella di Luna', sarà relativo alle memorie della colonia estiva di Pinarella di Cervia con l'intervento di diverse professionalità che hanno collaborato alla realizzazione delle precedenti edizioni dei soggiorni della colonia ed ex partecipanti agli stessi, con parentesi musicali di canzoni anni '60 sulla Romagna e sul viaggio.

A presentare i contributi sarà Pascal Roveyaz accompagnato dai contrappunti musicali di Silvana Bruno. A creare un intermezzo tra i due approfondimenti sarà 'Memory on the Rocks', una pausa enogastronomica tra i sapori di Romagna, Valle d'Aosta e Piemonte.

'Archivissima", il primo e unico festival dedicato agli archivi, nasce nel 2018 dall'omonima associazione culturale di Torino. (ANSA).