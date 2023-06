Vda aperta, "da giunta regionale errori e goffi comunicati"

(ANSA) - AOSTA, 03 GIU - "Con un comunicato stampa tanto apparentemente innocente quanto elegiaco, questa maggioranza regionale ha ancora una volta certificato la propria inadeguatezza. L'ambito è la sanità, la delibera di giunta regionale numero 517 del 15 maggio 2023, in buona sostanza, nascondeva tra le pieghe che le guide alpine potessero somministrare farmaci durante i soccorsi in elicottero, fatto inaudito perché le guide alpine non sono né medici né infermieri. Per fortuna c'è chi interpreta seriamente il ruolo ispettivo del consigliere regionale; una puntuale interrogazione a risposta immediata delle consigliere Erika Guichardaz e Minelli costringe l'assessore Marzi a rendersi conto del 'refuso' (ma le legge quando le firma, le delibere?) e a rettificare l'atto". Così in una nota Valle d'Aosta aperta.

"Dal comunicato si apprende - prosegue l'alleanza formata da Area democratica, Adu Vda e M5s - che il 'proficuo' tavolo con gli infermieri si è svolto il 26 maggio, prima evidentemente il super assessore era convinto di incarnare tutte queste nuove competenze. Refuso, errore materiale o scelta voluta ma pericolosa visto che avrebbe configurato il reato di abuso di professione?". (ANSA).