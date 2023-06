Aosta apre i primi chilometri della nuova pista ciclabile

(ANSA) - AOSTA, 03 GIU - Sono percorribili ad Aosta i primi chilometri della nuova rete di piste ciclabili, che complessivamente si estenderà per 15 chilometri. "Oggi ne abbiamo un quarto del totale, si andrà avanti in estate con un altro 25-30% e poi in autunno, per arrivare al completamento entro la fine dell'anno", ha spiegato l'assessore comunale ai lavori pubblici, Corrado Cometto. La presa in consegna anticipata riguarda sei tratti di ciclabile: corso Battaglione Aosta, via Lys (nel tratto tra corso Battaglione e via Chambery), via Elter, via Battisti, via Monte Vodice (da piazza della Repubblica all'intersezione con via Battisti) e piazza della Repubblica (dall'intersezione con via Monte Solarolo, esclusa, all'intersezione con via Monte Vodice).

"Oggi - ha aggiunto - ogni abitante di Aosta ha 27 centimetri di ciclabile, al completamento della rete il valore salirà a 70, ed entreremo nella top cinque in Italia. Ferrara ne ha 115, Bolzano 69. Helsinki ne ha 210 e per quattro mesi l'anno la massima è sotto zero". Per il sindaco, Gianni Nuti, "una risposta a tutti coloro che criticano la ciclabile per le basse temperature di Aosta". Il Comune ha inoltre rinnovato il sistema di 'bike sharing', introducendo 66 nuove biciclette 'muscolari' in sostituzione delle 30 rimaste dalla vecchia fornitura.

Una volta completata la rete, "qualsiasi punto della città sarà raggiungibile in 250 metri dalla ciclabile", ha sottolineato l'assessore comunale alla mobilità, Loris Sartore.

Nel pomeriggio piazza Chanoux si animerà con un gazebo "per illustrare lo sviluppo della ciclabile" e "un mini tracciato dedicato a giovani, per insegnare come ci si muove in bicicletta". Stiamo anche preparando dei tutorial per capire come si percorre la pista, dove vanno rispettate le regole del codice della strada". (ANSA).