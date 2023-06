Scialpinista infortunato sul Monte Rosa, scattano soccorsi

(ANSA) - AOSTA, 02 GIU - Uno scialpinista è rimasto infortunato sulla Punta Giordani, a quota 3.900 metri, nel massiccio del Monte Rosa. Ha riferito di aver subito un trauma a una gamba.

Le condizioni meteo - nebbia e nubi in quota - non permettono l'impiego dell'elicottero. Una squadra di tecnici del Soccorso alpino valdostano sta procedendo via terra con tecniche scialpinistiche e con barella per raggiungere l'infortunato e portarlo a valle. (ANSA).