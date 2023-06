Legge elettorale, centrodestra lavora a proposta condivisa

Il centrodestra valdostano lavorerà ad una proposta condivisa per la riforma della legge elettorale. E' quanto emerso dal summit avvenuto a Roma tra i dirigenti regionali e nazionali di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi moderati e Udc. Al tavolo erano presenti: Giovanni Donzelli e Alberto Zucchi per Fratelli d'Italia, Maurizio Gasparri e Emily Rini per Forza Italia, Stefano Locatelli, Marialice Boldi e Paolo Sammaritani per la Lega, oltre a Orlando Navarra e Piero Vicquery rispettivamente per Noi Moderati e Udc. L'incontro - secondo quanto si è appreso - si è svolto "in un clima sereno e costruttivo". In particolare i vari partiti hanno concordato sull'imprendiscibilità dell'unità del centrodestra anche in Valle d'Aosta, ponendo le basi per la condivisione di una nuova proposta di legge elettorale.