Formazione tecnici Soccorso alpino, verso revisione della delibera

La delibera regionale numero 517 "Disposizioni all'Azienda Usl della Valle d'Aosta per la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento permanente del personale regionale dell'emergenza-urgenza sanitaria" verrà modificata. Lo comunica, in una nota, Paola Ascolese, presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Aosta, che ha incontrato l'Assessore della Sanità Carlo Marzi per confrontarsi sul provvedimento.

"Lo stato di allarme tra gli iscritti della nostra regione e tra gli organismi fuori regione - si legge in una nota - è stato generato dalla declinazione di un percorso formativo rivolto ai tecnici specializzati di soccorso alpino, con elementi propri della disciplina infermieristica quali le tecniche infermieristiche e di primo soccorso, elementi di farmacologia ed esercitazioni nel riconoscere, preparare e somministrare i farmaci salvavita sotto supervisione medica".

Dopo l'incontro con l'assessore Marzi "siamo in grado di rassicurare tutto il mondo infermieristico - ha aggiunto -, confermando la revisione della delibera regionale". Rinnovando "la disponibilità per l'istituzione di tavoli di lavoro che prevedano la presenza dell'infermiere a tutela del cittadino", l'Ordine è quindi fiducioso "nell'avvio di un dialogo costruttivo che consenta l'istituzione dell'infermiere specialista nei luoghi di montagna, anche in Valle d'Aosta".