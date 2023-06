Formazione tecnici Soccorso alpino, modificata la delibera

E' stata modificata la deliberazione della Giunta regionale inerente la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento permanente del personale operante nel sistema regionale dell'emergenza-urgenza sanitaria. Lo ha comunicato l'assessorato regionale alla sanità.

"Con questa deliberazione si è raggiunto un importante risultato - evidenzia l'Assessore Carlo Marzi - ed è stato rimosso l'errore materiale presente nell'allegato alla delibera, grazie alla collaborazione con l'Ordine delle professioni infermieristiche. L'obiettivo prioritario è vedere ulteriormente qualificate formazione e competenze di tutto il personale operante nell'intero sistema dell'emergenza-urgenza sanitaria, che nella nostra Regione ha già raggiunto un livello avanzato".

"L'auspicio - aggiunge l'Assessore - è che in futuro il coinvolgimento delle professioni infermieristiche da parte dell'Usl, in quanto soggetto competente per l'erogazione della formazione, possa portare a una ulteriore valorizzazione di questo settore". La rettifica riguarda il paragrafo "Tecniche infermieristiche e primo soccorso" dell'articolo 3, comma 1, lettera a), dell'Allegato C alla DGR 517/2023, eliminando dal titolo del paragrafo il riferimento alle "Tecniche infermieristiche" e dal programma di formazione l'argomento "Elementi di farmacologia ed esercitazione nel riconoscere, preparare e somministrare i farmaci salvavita sotto supervisione medica" che, per mero errore materiale, erano stati originariamente indicati nella delibera.