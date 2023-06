Cure essenziali, Valle d'Aosta peggiore regione con la Calabria

La Valle d'Aosta è l'unica regione italiana, insieme alla Calabria, a fare registrare un punteggio inferiore alla soglia di sufficienza (60) in tutte le tre macro-aree di assistenza sanitaria prese in esame dal ministero della Salute nel report 'Monitoraggio dei Lea attraverso il nuovo sistema di garanzia' relativo al 2021 e pubblicato questa settimana.

"Il sistema di garanzia rappresenta - si legge - lo strumento attraverso il quale il governo assicura a tutti i cittadini italiani che l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Lea) avvenga in condizioni di qualità, appropriatezza ed uniformità".

In dettaglio, la Valle d'Aosta fa registrare 45,31 punti nell'Area prevenzione, 49,31 nell'Area distrettuale e 52,59 nell'Area ospedaliera. Nel 2020 le insufficienze erano limitate alle seconda e alla terza area mentre dal 2017 al 2019 soltanto alla seconda. Nel vicino Piemonte, i punteggi relativi al 2021 sono rispettivamente 86,05, 84,47 e 81,36. Nella provincia di Trento 92,55, 79,33 e 96,52.