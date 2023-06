Cure essenziali, Usl Vda "alcuni indicatori ci penalizzano"

(ANSA) - AOSTA, 01 GIU - "Alcuni indicatori utilizzati nel report risultano penalizzanti per la Valle d'Aosta in quanto collegati alle peculiarità geografiche, demografiche e organizzative del territorio valdostano. Questo quadro contribuisce all'esito negativo dei punteggi ottenuti". E' quanto si legge in una nota dell'Usl della Valle d'Aosta in merito al Report di monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza relativo al 2021, appena pubblicato dal Ministero della Salute.

"Questo rapporto che fa una fotografia sul 2021 della sanità regionale - commenta l'assessore Carlo Marzi - ha colpito tutti.

È giusto quindi restituire un'analisi puntuale da parte dell'Usl perché assieme al Direttore Generale e a tutto il personale del servizio sanitario regionale valdostano siamo consapevoli delle difficoltà che abbiamo affrontato ma con orgoglio e dedizione siamo impegnati a migliorarci collaborando tutti assieme".

"I dati elaborati dal Ministero e integrati in indicatori standardizzati sono naturalmente utili - ha aggiunto il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti - ma in alcuni casi non possono funzionare appieno applicati a realtà che si discostano di molto da parametri standard per quanto riguarda la conformazione del territorio, i numeri della popolazione e l'organizzazione dettata dalle possibilità dell'Autonomia. Serve un'ulteriore elaborazione per chiarire i risultati che, alla luce di un'analisi specifica, risultano sicuramente migliori".

(ANSA).