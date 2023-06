Caro affitti per studenti, Manes 'chiesto impegni concreti'

"La Camera ha approvato la mozione presentata dai deputati delle Minoranze Linguistiche riguardante la problematica degli elevati costi degli affitti per gli studenti universitari. Abbiamo chiesto impegni chiari che devono essere concretizzati velocemente dal governo, soprattutto per territori come la Valle d'Aosta, dove i nostri studenti, nella maggior parte dei casi, si vedono costretti a soggiornare fuori sede per frequentare i principali atenei nazionali anche a causa di una rete infrastrutturale dei trasporti carente". E' quanto dichiara, in una nota, il deputato valdostano Franco Manes (Minoranze linguistiche).

L'iniziativa, in dettaglio, "impegna il governo a prendere provvedimenti urgenti per potenziare e semplificare le misure a sostegno degli studenti universitari fuori sede, al fine di contrastare l'aumento dei costi degli affitti e la mancanza di alloggi per studenti. Si richiede inoltre di garantire un'adeguata offerta di alloggi per studenti, in linea con quanto stabilito dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di aumentare la disponibilità di alloggi universitari per studenti fuori sede, anche attraverso interventi di rigenerazione urbana e recupero di edifici dismessi o inutilizzati".