Traforo Gran San Bernardo, il 2022 anno record per passaggi

Il 2022 è stato un anno record in termini di traffico per il tunnel del Gran San Bernardo, che è stato attraversato da ben 850.000 veicoli. Lo comunica la società italo-svizzera Sisex, responsabile della gestione congiunta del Traforo del Gran San Bernardo.

"Nel 2023 inizieranno importanti lavori - si legge in una nota - per garantire la sicurezza ottimale della struttura e la sua durata. La soletta sopra la carreggiata deve essere completamente sostituita. Questi lavori saranno eseguiti in quattro periodi invernali. Per ridurre al minimo i disagi, i lavori si svolgeranno di notte, con limitazioni solo per il traffico pesante. Il tunnel rimarrà aperto durante tutti i periodi di costruzione".