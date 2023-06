Maxi condominio a Cervinia, chiesto parere legale su attuabilità

Prima di decidere se dare il via libera ai lavori, il Comune di Valtournenche ha affidato allo studio legale BonelliErede di Milano la redazione di "un parere avente ad oggetto il progetto di sviluppo immobiliare avviato dalla Vico srl per la ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso dell'ex Hotel Fosson". La decisione - si legge nella determina del responsabile del servizio del 29 maggio - è volta a "tutelare" il Comune "in merito alla attuabilità" dell'intervento che prevede la realizzazione di "un nuovo edificio residenziale denominato 'The Stone'", alto 30 metri. Il 16 marzo scorso, con un'altra determina, il Comune aveva affidato all'avvocato Piergiorgio Carnelli di Aosta un parere "in materia di edilizia ed urbanistica, con particolare riferimento a incentivi volumetrici, distanze, equilibri funzionali".

Intanto è attesa nelle prossime settimane l'udienza davanti al tribunale del Riesame di Torino sulla richiesta dei domiciliari ribadita dalla procura di Aosta - dopo il 'no' del gip - per Ezio Colliard, amministratore unico della Vico srl di Hone, e l'architetto Valerio Cappelletti, membro esperto della commissione edilizia comunale di Valtournenche che aveva espresso parere favorevole al progetto. Tornati in libertà il 22 maggio, erano stati arrestati tre giorni prima - secondo gli inquirenti in flagranza di reato - per un caso di presunta corruzione riguardante il rilascio dei titoli per la realizzazione di The Stone. Secondo le difese il previsto pagamento di 330.000 euro da Colliard a Cappelletti non è una tangente - come sostiene la procura - ma una lecita 'success fee' (commissione di successo) per quanto svolto in un'operazione da 23 milioni 375 mila euro riguardante la realizzazione di un complesso alberghiero nell'area camper di Cervinia.