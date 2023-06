Lavoro, 350 persone con disabilità pronte a entrare nel mercato

Sono circa 350 in Valle d'Aosta le persone con disabilità "pronte a un percorso di occupazione" sulle 550 iscritte al collocamento mirato in base alla legge 68 del 1999. Proprio per facilitare la loro inclusione è nata la campagna 'Cosa posso fare per te?' lanciata dall'assessorato al lavoro. Lo ha spiegato l'assessore Luigi Bertschy durante la conferenza stampa di presentazione.

L'iniziativa si rivolge soprattutto alle aziende che non sono assoggettate all'obbligo di assunzione di persone diversamente abili. "L'obiettivo è cercare di far superare il pregiudizio di molti datori di lavoro nei confronti di persone con fragilità", ha detto Sylvie Dublanc, dell'ufficio di comunicazione del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione. "Durerà nove mesi e sarà pubblicizzata con alcune uscite sui quotidiani locali ma soprattutto con una campagna social attraverso i canali Instagram e Facebook, con video pubblicati settimanalmente". A parlare saranno le persone con disabilità già assunte, i loro colleghi e i loro datori di lavoro, a partire dall'albergo etico di Fénis.

Dal marzo 2022 al marzo 2023 - ha spiegato Anna Maria Poppa, dirigente della struttura politiche per l'inclusione lavorativa - in 221 hanno avuto almeno un'assunzione, durata in media 93 giorni. Di loro, 51 sono stati assunti a tempo indeterminato. In questo arco di tempo, le nuove iscrizioni sono 120. "Chi non lavora viene seguito con percorsi di tutoraggio e tirocinio", ha sottolineato Bertschy.

Tra i 350 pronti a entrare nel mondo del lavoro “ci sono giovani e over 50, laureati, diplomati e persone senza titolo di studio ma con competenze. Hanno bisogno di attenzione da parte del mondo delle imprese, ma non in una visione caritatevole: devono essere messi dignitosamente nelle condizioni di lavorare. Vorremmo rompere rispetto al passato, facendo capire che assumendoli non si assolve un obbligo”, ha aggiunto Bertschy.