Giovane ambasciatore territorio, premiato cuoco valdostano

Lo studente dell'istituto alberghiero valdostano Julian Mella è stato premiato come "Giovane Ambasciatore del Territorio". La cerimonia di consegna del riconoscimento si è svolta a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, a Roma. Il premio è stato assegnato "per la valorizzazione e promozione della cucina italiana e regionale nei territori di appartenenza".

Per la Valle d'Aosta dunque una grande opportunità ed un grande onore esser stata rappresentata dallo studente, accompagnato dal professore Gianluca Masullo.

"Siamo onorati del premio assegnato al nostro studente, è frutto di un lavoro quotidiano fatto a scuola per la promozione dei prodotti locali, lavoro svolto negli anni anche grazie alla stretta collaborazione con i produttori locali e in particolare con l'associazione che li rappresenta, la Coldiretti, e con la Federazione Italiana Cuochi con la quale continua una proficua e crescente cooperazione", ha commentato la presidente dell'école hotelière, Jeannette Bondaz.