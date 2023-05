Al via terzo Piano di corresponsabilità educativa e legalità

E' stato approvato il Piano per la corresponsabilità educativa e per la legalità valido per il 2023-2024, frutto del lavoro di un tavolo tecnico. Sono previste 14 azioni - nell'ambito dell'estate per la legalità e la cittadinanza - che vanno dai forum allo sportello di ascolto, dal gruppo di coordinamento genitori alle settimane della legalità, dalle iniziative di prevenzione e di contrasto alle dipendenze al percorso smartphone, dai caffé letterari alle attività laboratoriali.

"E' un lavoro che sta producendo risultati - ha commentato l'assessore regionale all'istruzione, Jean Pierre Guichardaz - e percorsi che trovano una concretizzazione coinvolgendo i giovani e la scuola come soggetto principale".

Per la sovrintendente agli studi, Marina Fey, "è una formula consolidata che si è arricchita negli anni, è un grande contenitore dove si possono attivare azioni specifiche, tutte le attività fanno parte di un sistema che copre tutto il territorio e non solo Aosta".