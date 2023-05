Buio e neve, escursionisti soccorsi sul Mont Mars

Due escursionisti, provenienti dall'Emilia Romagna, sono stati soccorsi la notte scorsa sotto la vetta del Mont Mars, nel comune di Fontainemore, in Valle d'Aosta. Erano partiti nel pomeriggio dal versante piemontese, stimando male i tempi di percorrenza e di rientro, e si sono trovati in difficoltà a causa della neve sul terreno. La richiesta di aiuto è stata inviata alla Centrale unica del soccorso alle 21.15, sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino valdostano oltre alla guardia di finanza (allertati anche i vigili del fuoco). L'operazione si è conclusa alle 5.10. Gli escursionisti non hanno avuto necessità di intervento sanitario e sono stati accompagnati al rifugio Coda.