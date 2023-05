Terapia del dolore, cresce l'attività in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 27 MAG - E' cresciuta nel corso del 2022 l'attività della struttura di Terapia del dolore dell'Usl della Valle d'Aosta. I dati sono stati diffusi in occasione della Giornata nazionale del sollievo che ricorre il 28 maggio.

"L'attività ambulatoriale ha registrato un incremento significativo - spiega il dottor Pasquariello, responsabile del Centro che si occupa del trattamento del dolore cronico - come pure l'attività di Day hospital dove abbiamo eseguito 1.054 interventi nel 2022 (in 11 mesi di attività) e 1.012 nel 2021.

L'attività ambulatoriale è aumentata, nel 2022 rispetto all'anno precedente, del 3,39%, pari in termini assoluti a 5.758 prestazioni contro le 5.569 del 2021. Questo risultato è stato ottenuto potenziando alcune agende. L'incremento delle attività è legato anche al fatto di essere il Centro regionale di riferimento per la diagnosi e cura della Fibromialgia oltre che dispensatori per i residenti delle terapie a base di Cannabis medica".

L'altro centro specifico attivo al Beauregard di Aosta è la Struttura semplice Cure palliative e hospice. "Il sollievo della sofferenza è il campo specifico di azione delle Cure Palliative, e si ottiene sia attraverso il controllo dei sintomi invalidanti, sia affrontando i problemi psicologici, sociali e spirituali dei malati terminali e delle loro famiglie. Si tratta di una priorità assoluta", spiega il responsabile dell'hospice, Aurelio Viale. Nel 2022 i pazienti ricoverati in hospice sono stati 152, un numero in linea con gli anni precedenti. (ANSA).