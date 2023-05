Legge elettorale, Rete civica per tre giorni in piazza ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 27 MAG - Rete Civica sarà presente in piazza ad Aosta per tre giorni consecutivi con l'obiettivo di "parlare ai cittadini - scrive il movimento in una nota - della riforma elettorale regionale e della sua importanza fondamentale".

Lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 maggio, dalle 17 alle 19,30, un gazebo verrà allestito in Place des Franchises e saranno raccolte firme a sostegno della 'Lettera aperta al presidente della prima commissione consiliare promossa dal Cre - Comitato per la riforma elettorale'.

"Alla prima commissione - scrive Rete civica - è stato affidato il compito di elaborare una proposta di legge di riforma entro il mese di luglio. Siamo ormai all'inizio di giugno, ma non c'è ancora nessuna bozza di sintesi e le poche proposte sul tavolo sono molto diversificate. Il dato più preoccupante è che accanto a due proposte che prevedono un vero cambiamento con l'elezione diretta del presidente della Regione, ci sono proposte, come quella del Pd e della Lega contrarie alla elezione diretta e che non rappresenterebbero certo un positivo cambiamento".

Rete civica ritiene che "il tema della riforma elettorale deve vedere la partecipazione attiva dei cittadini in un dibattitto che non riguarda semplicemente gli equilibri tra partiti o tra consiglieri regionali ma l'effettivo potere degli elettori di decidere, con il proprio voto, maggioranze, programmi e presidente. Per questo sarà in piazza per tre giorni consecutivi per illustrare le sue proposte e dare modo, a chi vuole, di fare sentire la sua voce". (ANSA).