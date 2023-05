Aree interne, al via la progettazione per l'Unité Mont-Cervin

(ANSA) - AOSTA, 27 MAG - Dopo le aree pilota della Bassa Valle e della Grand-Paradis, anche l'Unité des communes Mont-Cervin apre i lavori per la definizione della progettazione d'area nell'ambito della Strategia nazionale aree interne.

La strategia, coordinata a livello regionale dal Dipartimento politiche strutturali e affari europei dell'assessorato Affari europei, innovazione, Pnrr e politiche nazionali per la montagna, mira a contrastare lo spopolamento dei territori più lontani dai poli urbani, rafforzando i servizi essenziali alla popolazione e valorizzando le potenzialità per sostenere lo sviluppo locale. A seguito dell'approvazione, nel febbraio scorso, da parte della giunta regionale di una prima bozza di idee per l'area Mont-Cervin, parte ora la fase di 'ascolto' del territorio.

Nei giorni 13 e 14 giugno facilitatori esperti condurranno diversi tavoli di lavoro dedicati a imprese, associazioni, professionisti e operatori locali. Il confronto riguarderà: turismo sostenibile, 'atouts' culturali, capitale naturale, lavoro e reti di prossimità per migliorare i servizi e attrarre nuovi residenti. Il percorso di partecipazione beneficia del sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo. "La partecipazione alla Strategia nazionale per le aree interne rappresenta un'opportunità importante per l'Unité Mont-Cervin, che potrà contare su 4 milioni di euro di risorse nazionali cui si aggiungeranno almeno altrettante risorse a valere sui Fondi europei e regionali", ha commentato l'assessore regionale Luciano Caveri. (ANSA).