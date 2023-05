Torna Cantine Aperte in Valle d'Aosta, è festa in 8 aziende

Domenica 28 maggio torna l'appuntamento in Valle d'Aosta con Cantine aperte, la manifestazione organizzata in tutta Italia dal Movimento turismo del vino "per far scoprire il mondo e la cultura del vino direttamente nei suoi luoghi di produzione".

Le cantine che partecipano all'edizione 2023 sono: Chateau Vieux di Pont Saint Martin, la Cooperativa Caves de Donnas, l'azienda Pianta Grossa di Donnas, la Kiuva di Arnad, l'azienda vitivinicola Dino Bonin di Arnad, l'Institut Agricole Régional e la Maison D&D di Aosta, e infine l'azienda La Source di Saint Pierre.

In ogni cantina sarà presente un angolo "Viticoltura eroica Cervim" dove gli appassionati potranno degustare le eccellenze vitivinicole eroiche, provenienti da tutto il mondo, che hanno vinto una medaglia al prestigioso concorso internazionale 'Mondial des Vins Extrêmes' che si tiene ogni anno in Valle d'Aosta da oltre 30 anni. In tutte le cantine - aperte dalle 10 alle 18 - il vino sarà accompagnato con prodotti gastronomici del territorio. Costo bicchiere per le degustazioni 20 euro.