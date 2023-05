Rinnovo contratto comparto unico, Cgil 'percorso tortuoso'

"Un percorso tortuoso giunto a conclusione". Così Igor De Belli, segretario generale Fp Cgil Valle d'Aosta, commenta il via libera della Giunta regionale al rinnovo del contratto del comparto unico che sarà siglato il 31 maggio. "Finalmente i quasi .5000 lavoratori del comparto - si legge in una nota - riceveranno gli ' agognati' aumenti e gli attesi arretrati".

"Non possiamo che esprimere soddisfazione, ha aggiunto De Belli -, certo che le lungaggini, che hanno caratterizzato il percorso fin qui ci hanno creato non poche amarezze e perplessità. Ora però ci siamo e andiamo avanti con determinazione. Questo rinnovo rappresenta una boccata d'ossigeno per le lavoratrici e per i lavoratori del comparto. Un riconoscimento importante delle loro competenze e della loro dedizione al lavoro".