Peste suina, la Valle d'Aosta intensifica i controlli

Seppur ancora indenne dalla malattia, la Valle d'Aosta ha deciso di intensificare i controlli per prevenire un contagio da peste suina sul proprio territorio. Lo ha comunicato l'assessorato regionale della sanità, "alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica a più di un anno dal rilevamento del virus sul territorio continentale".

Attualmente la Peste suina è presente in Piemonte, Liguria, Lazio, Calabria e Campania. "In particolare - si legge in una nota - il fronte della malattia in Piemonte e Liguria è in lenta, ma progressiva espansione sui versanti est ed ovest delle zone di infezione primarie".

In base all'ordinanza 2/2023 sono state modificate le misure di eradicazione, controllo e prevenzione della malattia da applicarsi nelle zone infette, nelle zone di restrizione e nelle zone confinanti: la Valle d'Aosta è al momento ancora indenne dalla malattia e sono state messe a punto delle strategie per limitarne l'ingresso. In dettaglio il Corpo forestale della Valle d'Aosta, con il supporto dei cacciatori formati, è impegnato nel monitoraggio del territorio attraverso la ricerca attiva delle carcasse di cinghiale e le operazioni di depopolamento della specie. Anche i servizi veterinari dell'Usl hanno intensificato i controlli della biosicurezza negli allevamenti di suini e cinghiali. Inoltre, l'Istituto Zooprofilattico effettua le analisi per la ricerca del virus in tutte le carcasse di cinghiali e di suini rinvenuti morti. Tutte queste operazioni di monitoraggio e controllo vengono effettuate anche nel Parco naturale del Mont Avic e nel Parco Nazionale del Gran Paradiso.