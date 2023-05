Letame liquefatto lambisce case a Valtournenche, una denuncia

Un allevatore di Valtournenche è stato denunciato in procura dal Corpo forestale della Valle d'Aosta per reati ambientali. Dalla sua stalla di località Arsine, a monte dell'abitato di frazione Losanche, si sono riversati verso valle diversi metri cubi di letame. Il materiale biologico, liquefatto a seguito delle intense piogge dei giorni scorsi, ha lambito alcune abitazioni private ed è finito anche in un giardino. Forestali e agenti della polizia locale sono intervenuti nel pomeriggio di giovedì 25 maggio.

La Forestale ha imposto all'allevatore prescrizioni per il ripristino dello stato dei luoghi e per la messa in sicurezza della zona.

In un'ordinanza, la neo sindaca di Valtournenche, Elisa Cicco, ha previsto che all'allevatore si attivi per "l'immediata messa in sicurezza e la pulizia con delocalizzazione" del letame "dalla zona di deposito attuale a luogo più idoneo e sicuro lontano da zone sensibili con la finalità di eliminare l'inconveniente igienico sanitario causato dalla liquefazione dello stesso".