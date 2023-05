Un nuovo radar per monitorare lo spostamento dei ghiacciai

Sarà un "Sistema Radar Gb Insar" a monitorare le velocità di spostamento dei ghiacciai della Val Ferret, Planpincieux e Grandes Jorasses. Il Radar è stato acquisito dalla Fondazione Montagna Sicura ad inizio 2023 (importo totale di 186.050 euro) ed è stato installato a maggio 2023 in Località Planpincieux (Val Ferret, Courmayeur).

Sostituirà i due radar precedentemente adibiti al monitoraggio, "ottimizzando e razionalizzando i costi di gestione e manutenzione attraverso un unico strumento di monitoraggio dei due apparati glaciali.

"Si tratta - commentano gli assessori Davide Sapinet e Luciano Caveri - di un intervento che ha permesso complessivamente un ottimale utilizzo di fondi nazionali ed europei per attività di investimento a razionalizzazione delle spese dell'Amministrazione regionale, investendo su tecnologie altamente innovative per il monitoraggio del territorio e, in generale, volte a garantire la fruizione in maggiore sicurezza dei territori di montagna".

"Oltre all'acquisizione del Radar - commenta il Presidente di Fondazione Montagna sicura, Guido Giardini - la Fondazione ha acquisito e sta acquisendo altra strumentazione innovativa di monitoraggio, per la misura di portata del torrente Montitaz (collettore delle acque di fusione del ghiacciaio di Planpincieux), una stazione totale per le misure degli spostamenti del Seracco alle Grandes Jorasses, una fotocamera ad altissima risoluzione per il monitoraggio visivo degli apparati glaciali, così come droni ad ala fissa. Il percorso di installazione sarà completato entro l'autunno 2023".