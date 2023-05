Sci, Cdm: calendario Fis conferma discese Zermatt-Cervinia

Il 54/o Congresso della Federazione internazionale sci e snowboard, svoltosi a Zurigo, ha ufficializzato i calendari della Coppa del mondo della stagione invernale 2023/2024. Confermate anche le date - già pubblicate nelle scorse settimane - delle discese libere femminili (18 e 19 novembre) e maschili (11 e 12 novembre) a Zermatt-Cervinia.

Inizia dunque il conto alla rovescia per la prima edizione delle gare transfrontaliere della storia dello sci alpino, che si svolgeranno sulla pista 'Gran Becca', a cavallo tra la Svizzera e l'Italia.

"Erano le date che desideravamo. La parte del ghiacciaio della pista Gran Becca - spiega Franz Julen, presidente del comitato organizzatore - è in condizioni decisamente migliori rispetto a un anno fa, grazie alle nevicate delle ultime settimane. Nel tratto inferiore di pista (non è sul ghiacciaio, ndr) la neve naturale caduta ci dà la possibilità di aumentare i depositi di neve rispetto all'anno scorso. Inoltre, grazie al posticipo di due settimane, avremo la possibilità di produrre maggiore quantità di neve programmata e per più tempo".

Appena conclusa la stagione invernale, gli uomini della Cervino spa hanno iniziato le operazioni di copertura con appositi teloni dei cumuli di neve (naturale e programmata) che torneranno utili a fine estate, quando partirà la preparazione del tratto finale della pista. Lo snowfarming, già utilizzato lo scorso anno, è stato implementato: le due aree sono diventate cinque e anche l'area di stoccaggio è stata variata.