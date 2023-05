Rinnovo contratto del comparto unico, via libera dalla Giunta

La Giunta regionale ha deliberato l'autorizzazione al Presidente del Comitato regionale per le relazioni sindacali (Crrs) a sottoscrivere l'accordo per il rinnovo contrattuale per il triennio economico 2019/2021 e per la modificazione dell'accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta. E' quanto si legge in una nota nella quale si aggiunge che l'ipotesi di accordo era stata sottoscritta lo scorso 22 febbraio.

"Con la Giunta straordinaria di oggi - ha spiegato il Presidente della Regione, Renzo Testolin - abbiamo impresso un'accelerazione conclusiva all'iter amministrativo che consentirà di riconoscere ai dipendenti del comparto unico gli attesi arretrati".