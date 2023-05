Condominio all'Arco d'Augusto, Comune "tutelare centro storico"

"E' necessario trovare un punto di incontro tra iniziativa privata, che non deve essere assoluta, e la tutela del patrimonio storico e architettonico. I volumi aumentati ai sensi della legge casa si devono inserire nel contesto e non devono essere avulsi". Così Loris Sartore, assessore alla pianificazione territoriale del Comune di Aosta, rispondendo a una mozione del gruppo Lega per avere chiarimenti in merito al condominio di cinque piani previsto a pochi passi dall'Arco d'Augusto, all'imbocco di via Sant'Anselmo.

"Giovedì scorso - ha aggiunto Sartore - ho sentito l'assessore regionale al Territorio, Davide Sapinet, che mi ha invitato a partecipare a un incontro sul tema: c'è la volontà di declinare l'aspetto della legge casa rimasto in un'area di soggettività o di incertezza". La legge, ha detto Sartore, non consente automaticamente di ampliare del 20% o del 35% "ma dice che si può arrivare 'fino al 20% o 35%'. Secondo me deve essere uno strumento applicativo della legge, attraverso la definizione di criteri oggettivi che devono essere individuati, a consentire di dire 'non puoi arrivare fino al 35%', perché si possa affermare che un edificio così ampliato avrebbe un impatto eccessivo nella zona in cui si colloca".

Pur "essendo stato bocciato tre volte - ha detto il capogruppo leghista Sergio Togni - dalla commissione edilizia comunale" il progetto, di iniziativa privata, "ha ottenuto il parere positivo della Soprintendenza ai beni culturali".

In base alla legge casa "la potestà per edifici soggetti a vincolo non spetta al Comune", ha detto Sartore e "questo non piace all'amministrazione comunale". Per l'assessore "i margine di manovra del Comune rispetto alla gestione del territorio sono limitati, per questo occorrono le valutazioni di cui parlavo prima, soprattutto in contesti delicati come il centro storico".