Usl Vda, dati Gimbe su medici famiglia non sono aggiornati

"Conosciamo i dati di Gimbe con cui collaboriamo da anni. I dati riportati sono aggiornati ad un anno e mezzo fa. I cambiamenti sono ormai talmente rapidi che è necessario aggiornarli continuamente. Si pensi che in soli 6 mesi circa sono cessati ben 14 medici ed altrettanti sono stati inseriti. Quello dell'elevato turnover è un fenomeno che continuerà nei prossimi anni". Lo precisa, in una nota, il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti, in merito ai dati diffusi dalla Fondazione Gimbe sulla carenza di medici di famiglia.

"Per garantire la copertura totale degli assistiti - si legge in una nota - l'Azienda ha utilizzato tutti gli strumenti disponibili per il reclutamento: i normali bandi a tempo indeterminato, gli incarichi provvisori con tutte le deroghe previste a livello normativo (anche quelle temporanee Covid ad oggi prorogate), gli incarichi ai medici frequentanti il corso per medici di Medicina generale con limitazione a mille assistiti e personalizzazione "sartoriale" del percorso di tirocinio, rendendolo compatibile con la nuova attività anche grazie alla sottoscrizione di un Accordo integrativo regionale ad hoc, ed infine l'aumento a 1.800 assistiti fra i medici disponibili nelle aree critiche". Alla data del 24 aprile 2023 - precisa l'Usl - i posti disponibili dai medici di medicina generale in Valle d'Aosta sono 5.499 a fronte di 2.801 assistiti che non hanno ancora scelto il medico.