Forza Italia 'nostra proposta è la soluzione migliore'

"Forza Italia Valle d'Aosta, esattamente un anno fa, il 24 maggio 2022, ha presentato una proposta di legge di riforma del sistema elettorale regionale che prevede l'elezione diretta del Presidente della Regione. Per noi, ancora oggi, questa rimane la soluzione migliore per arginare la continua instabilità politica e per dare la miglior chiarezza possibile agli elettori, che avrebbero così la possibilità di scegliere direttamente il loro Presidente". E' quanto si legge in una nota di Forza Italia in merito alla riforma della legge elettorale in Valle d'Aosta.

"Consci del fatto di non avere i numeri sufficienti per approvare in autonomia tale riforma - prosegue la nota - con serietà e senso di responsabilità nelle settimane scorse abbiamo deciso di partecipare a un tavolo di lavoro con le altre forze del Centrodestra al fine di trovare le convergenze utili per arrivare a un testo di legge condiviso. A tal proposito, ringraziamo la Lega Vallée d'Aoste per avere apprezzato e accolto in tale sede alcune delle nostre suggestioni e siamo certi che il lavoro di mediazione già avviato continuerà nelle prossime settimane, tra le forze del Centrodestra e con tutte le forze e i movimenti rappresentati in Consiglio Valle. Noi, come sempre, ci saremo e faremo seriamente la nostra parte".